İbb Binasının Havadan Görüntüleri
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul'un yeni belediye başkanı 31 Mart akşamı belli olacak.
Ersan SAN - İstanbul
DHA
İstanbul'un yeni belediye başkanı 31 Mart akşamı belli olacak. Adaylar seçime 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni başkanın ilk gideceği adres olan belediyenin yönetim merkezin Saraçhane'deki bina havadan görülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:28 Kaynak: DHA
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