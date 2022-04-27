İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı - Son Dakika

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

SİLAHLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI, SORGUSU SÜRÜYOR

Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.