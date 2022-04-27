İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı

27.04.2022 19:08

- İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alındı.

- İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin çalıştırıldığı tartışmaları sürerken, belediyede Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D. isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen gelen polis ekipleri, Ş.D'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı
İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı
İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı
İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı

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Son dakika haberi: İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı Son dakika haberi: İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı Son dakika haberleri: İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı Son dakika haberleri: İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı Terör örgütü ile fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan İBB çalışanı ile ilgili Belediye'den ilk açıklama Terör örgütü ile fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan İBB çalışanı ile ilgili Belediye'den ilk açıklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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