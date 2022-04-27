Son dakika haberleri: İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin (30), 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Biriminde çalışmakta olan zanlıyı gözaltına aldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gören şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.