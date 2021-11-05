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İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti - Son Dakika

İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti

05.11.2021 14:24

İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan U.B., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Tevfik Göksu'ya yönelik ağır küfür edip tehditte bulundu. Sosyal medyada da büyük ses getiren paylaşımla ilgili İBB'nin takınacağı tavır merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan U.B., sosyal medya hesabından Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'ya yönelik tehdit ve küfür içeren bir paylaşıma imza attı. İBB çalışanının paylaşımı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya küfür ve tehdit

ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN DE DEVAM ETTİ

Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden İBB çalışanı, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit, hakaret ve küfürlerini sürdürdü. U.B., Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede de Aksu'ya tehdit, hakaret ve küfürler savurdu.

İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya küfür ve tehdit

İBB SOSYAL MEDYA ETİK KURALLARI GETİRMİŞTİ

Öte yandan İBB yönetimi, kurum çalışanları için resmi ve kişisel hesap paylaşımlarında esas alınacak İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni belirlemişti. Tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik standartların tanımlandığı ilkelere göre, İBB çalışanları sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya zorlanmayacak hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici iletişim çalışması yapılmayacaktı. Ayrıca herhangi bir topluluğu, inanç grubunu, cinsiyeti, etnik kökeni, siyasi görüşü, dezavantajlı grubu rencide edecek, aşağılayacak ifade ve görseller paylaşılmayacaktı. İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılacak ve yasal süreçler işletilecekti. Etik kuralları arasında İBB ve iştiraklerinde hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici, dezenformatif iletişim çalışması yapılamayacağı yer alıyordu.

GÖZLER İMAMOĞLU'NDA

İBB Çalışanının küfürlü paylaşımları sonrası tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İmamoğlu'nun çalışanla ilgili nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu...

İşte İBB çalışanının o paylaşımı;

İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya küfür ve tehdit
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Medya, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti - Son Dakika


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