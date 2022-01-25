İBB cenazeyi "Yolda bıraktı" iddiası - Son Dakika

İBB cenazeyi "Yolda bıraktı" iddiası

İSTANBUL - Vefat eden yakınlarının cenazesini alarak İBB cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Cenaze yakınları Sultangazi Belediyesi'nden yardım isteyerek cenazeyi başka bir araca taşıdı.

Vefat eden yakınlarının cenazelerini alan vatandaşlar, İBB cenaze nakil aracıyla yola çıktı. Ancak son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Durum üzerine şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cenazeyi servis yardımı istedikleri Sultangazi Belediyesi'nin aracına taşıdı.

"İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi"

Yaşananları anlatan cenaze sahibi vatandaş: "Cenazeye gidecektik, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Ben büyükşehir belediyesinin buraya kepçe ya da traktör göndermesini, yolu açmasını, yardımcı olmalarını söyledim. Arkadaşlar yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler, 153'ü aramamı söylediler. Sultangazi Belediyesi bize yardımcı oldu. Şu an cenazemiz Sultangazi Belediyesi aracında, bu yolun bir an önce açılıp cenazemizi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ya da herhangi bir camiye ulaştırmamızı istiyorum" dedi.