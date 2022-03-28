İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı - Son Dakika
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İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı

28.03.2022 17:56
İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan 1592 çiftçiye 2 bin 541 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan 1592 çiftçiye 2 bin 541 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı.

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisinde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanılan süreçte tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin öneminin ortaya konduğunu belirtti.

Girdi fiyatlarının sürekli arttığını, üreticinin alın terinin karşılığını alamadığını dile getiren İmamoğlu, "Tabii bu, tarımın sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Çiftçimiz, son 20 yıl içinde iki Trakya büyüklüğündeki toprağı ekmekten vazgeçti. Çiftçi ortalama yaşı ne yazık ki 57'ye yükseldi. Yani köylerimiz boşaldı. Gençler, çiftçilikle uğraşmaz oldu." diye konuştu.

Çiftçilere bir nebze olsun nefes aldıracak projenin maliyetinin 5,5 milyon lira olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İBB'ye ait fide üretim serası sayısını ikiye çıkardık. Mart ortasında tohumların ekimini yaptık. Nisan sonundan itibaren fidelerimizi, üreticilerimize yine ücretsiz olarak dağıtacağız. Bakın bu şehirde bu kanal yapma sevdasında olan insanlara her yerde söylüyorum; 150 milyon metrekare araziyi daire, bina yapma niyetindeler. 150 milyon metrekare beton kanal ve çevresinde bir şehir. Beton, şehir insanın karnını doyurmuyor. Ben 5 yıl Beylikdüzü'nde Belediye Başkanlığı yaptım. İBB Başkanı bir gün beni gelip ziyaret etmedi. Bir gün beni bir açılışa da davet etmedi. Ama ben, her gittiğim yere Volkan Başkanı davet ediyorum. Benim yaptığım normal olanı bu arada. İstanbul Belediye Başkanıyım. Hadi geçtik, Sayın Cumhurbaşkanı randevu vermiyor bize. Daha henüz hiçbir bakanlık tarafından bir açılışa bir törene davet edilmedim biliyor musunuz?"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da ilçedeki tarıma yönelik desteklerinden dolayı İBB'ye teşekkür etti.

Silivri'nin, tarım ve hayvancılık konusunda bu potansiyelin farkında olan bir yönetim tarafından idare edildiğini belirten Yılmaz, "Biz, İstanbul'da bir hayvan pazarının olmadığı, belediyenin denetiminde, gözetiminde bir mezbahanın olmadığından hareketle İstanbul'un ilk ve tek hayvan pazarını şu an inşa ediyoruz. Bir ay sonra hayvan pazarının açılışını yapacağız. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız da o açılışta bizlerle birlikte olur." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçi Serpil Kılıç, bir önceki yıl İBB'nin dağıttığı tohumla ürettiği kavunu İmamoğlu'na takdim etti. İmamoğlu, Yılmaz ve beraberlerindeki heyet, çiftçilere dağıtılmak üzere tırlara yüklenen yağlık ayçiçeği tohumları önünde, köylülerle birlikte fotoğraf çektirdi.

İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı
İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB, çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıttı - Son Dakika


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