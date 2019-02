İbb Çizgi Atölyesi'ne Kayıtlar Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür AŞ'nin, genç yetenekleri desteklemek, karikatüre ve çizgi romana olan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenlediği "Çizgi Atölyesi"nde yeni dönem kayıtları başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyenler "Çizgi Atölyesi" kapsamında açılacak olan "Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"na 1 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.



"Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"nda katılımcılara temel eğitim, kompozisyon, anatomi, senaryo ve benzeri konularda dersler verilecek. Her yaş grubuna açık olan "Çizgi Atölyesi" Fatih ilçesinde bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Karikatür Okulu'nda ressam-çizer Şafak Tavkul ve karikatürist Ahmet Kesgin eğitim verecek. 2 Mart'ta başlayacak okul, 19 Mayıs'ta sona erecek.



Çizgi Roman Okulu'nda ise katılımcıların kendi çizgi roman kahramanlarını oluşturmaları amaçlanıyor.



Dersler, Fehmi Demirbağ'ın yönetiminde, Nedim Polat, Gökhan Gürkan ve Ahmet Sekendiz tarafından verilecek. 3 Mart'ta başlayıp 19 Mayıs'ta sona erecek Çizgi Roman Okulu için, her pazar sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup oluşturulacak.



Atölye kapsamına, ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika verilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak.



Karikatür Okulu ve Çizgi Roman Okuluna katılmak isteyenler, 1 Mart'a kadar "karikatur@kultur.istanbul" adresi ile ALO 153'ü arayarak başvuru yapabilecek.

