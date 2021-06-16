İBB, çocukları ağırlamaya yaz tatilinde devam edecek. - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açacak. Yaz Spor Okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. 21 Haziran'da başlayacak Yaz Spor Okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler.

15 BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ücretsiz Yaz Spor Okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. 7 – 14 yaş aralığındaki çocukların ağırlanacağı okullarda 15 farklı branşta spor eğitimi verilecek.

26 İLÇE, 47 SPOR SALONU

İstanbul'un 26 ilçesindeki 47 salonda başlayacak olan spor okullarında, eğitimler 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan ücret talep edilmeyecek.

İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için kayıt ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılacak. Salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına ise https://genclikspor.ibb.istanbul/adresinden ulaşılabilecek.

Hafta içi 09:00 ve 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.