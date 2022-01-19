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İBB daire başkanları Sarıyerli muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İBB daire başkanları Sarıyerli muhtarlarla bir araya geldi

19.01.2022 17:41
İBB daire başkanları Sarıyerli muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daire başkanları, bir araya geldikleri Sarıyerli muhtarların sorunlarını dinledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daire başkanları, bir araya geldikleri Sarıyerli muhtarların sorunlarını dinledi.

Sarıyer'deki Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü 3. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Sarıcı, muhtarların diğer sorunlarının yanında asfalt ve kasis taleplerini de değerlendirdiklerini söyledi.

Sarıcı, ayrıca 2022 planları içinde Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesinin araç giriş-çıkışının farklı yerlerden yapılması için çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer de yağmur suyu gibi atık suların geri kazandırılması konusunda çalışmaları olduğunu aktararak, "Asıl çalışma alanım Uskumruköy ve Zekeriyaköy. Sarıyer'in yukarı kısmında Karadeniz'e dökülen dereler var. Bu dereler taştığında bu sefer pisliği de dışarı taşıyor. Yani daha beter oluyor. Yağmur suyunu ayıracağız, böylece daha temiz bir ortam olacak. Baltalimanı Arıtma Tesisi var. O bölgenin atık sularını toplayacak. Zekeriyaköy'de de planladığımız bir arıtma tesisi var." diye konuştu.

İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Müfit Yetkin, muhtarlardan daha önce gelen talepler doğrultusunda Sarıyer'de otobüs duraklarının bakım ve temizliğinin yapıldığını, bazı güzergahlarda da otobüslere ek seferler konulduğunu kaydetti.

" Türkiye'ye musallat olan teke böceğiyle ilgili büyük bir çaba içerisindeyiz"

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman da İBB'nin yetki alanına giren ve ekonomik ömrünü doldurmuş parkları ele alarak yenileyeceklerini ifade etti.

İstanbul'da ağaçlara tehdit oluşturan teke böceği sorununa işaret eden Duman, şunları söyledi:

"Türkiye'ye musallat olan teke böceğiyle ilgili büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu böcek türü, İstanbul'daki tüm ağaçları tehdit eder durumda. Eğer biz teke böceği ile mücadele etmezsek akça ağaç türlerinden başlayarak İstanbul'da ağaç olayının yüzde 80'ini kaybedebiliriz."

Konuşmaların ardından Sarıyerli muhtarlar taleplerini dile getirdi.

Toplantıya, İBB Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve muhtarlar katıldı.

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Kaynak: AA

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