İBB'de 2 bin personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı - Son Dakika

İBB'de 2 bin personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı

17.11.2020 10:42
İBB'de 2 bin personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı, System.String[]

İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı.

İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı. Öte yandan bugüne kadar İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edilerek bin 322 personelin de karantina altında olduğu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri çerçevesinde birtakım tedbirler aldı. 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacak kararın, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceği vurgulandı. İBB'nin, alınan kararlar ve konuya ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'dur. İlk resmi vak'anın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelimizin Covid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra bin 322 personelimiz de karantina altındadır. Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir. Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir. Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir. İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

İBB'de 2 bin personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB'de 2 bin personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı - Son Dakika


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