Son Dakika › Güncel › İBB'de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
İBB'de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan 2 bine yakın personel karantinada bulunurken 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan 2 bine yakın personel karantinada bulunurken 3 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın