Son Dakika Haberleri: İBB'de devir teslim töreni
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İBB'de devir teslim töreni

1 saat önce

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
İBB'de devir teslim töreni
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:52 Kaynak: AA
İstanbul Valisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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