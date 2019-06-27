İBB'de devir teslim töreni
1 saat önce
İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:52 Kaynak: AA
'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu
görevi İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'dan devraldı.
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