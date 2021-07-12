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İBB'de ektörlere karşı mücadele ediyor - Son Dakika

İBB'de ektörlere karşı mücadele ediyor

12.07.2021 08:33
İBB'de ektörlere karşı mücadele ediyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmaları taşıyan ve bulaştıran vektörlere karşı mücadele ediyor.

İBB Sağlık Daire Başkanlığı önderliğinde yapılan çalışmalar, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan toplam altı merkezden yürütülüyor. 182 ekip ve 611 personelin görev aldığı çalışmalarda 526 bin 125 üreme kaynağında ilaçlama yapıldı. Vektörle mücadele konusunda ALO 153'e yapılan şikayetlerde yüzde 15'lik bir azalma görüldü.

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi çalışmalarını yıl boyunca sürdürürken, çalışmalarda 182 ekip ve 611 personel kentin vektörle mücadelesinde aktif rol oynuyor. Kontrol ve ilaçlama çalışmalarını dünyada kullanılan en gelişmiş bilimsel entegre yöntemleri olan kültürel, fiziksel, biyolojik, kimyasal mücadele yöntemleriyle yapılıyor.

TALEPLERDE AZALMA GÖRÜLÜYOR

İnsanlarda hastalık oluşturan virüs, bakteri gibi hastalık unsurlarını taşıyan canlıların tümüne vektör deniyor. Bu amaçla kullanılan ilaçlara biyosidal adı veriliyor. Konu hakkında şikâyeti olan vatandaşlar, ALO 153 – Beyaz Masa hattından talep oluşturabiliyor. İBB verilerine göre ALO 153 Hattı'na yapılan şikâyetlerin sayısı; 2019'da 82 bin 773 iken, bu sayı, 2020'de 70 bin 546 kez şeklinde ölçüldü. İBB ekipleri bu yıl, 526 bin 125 üreme tespit edilen kaynaklarda ilaçlama yaptı. İBB Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul'da yüzde 86'sı insan eliyle oluşan sivrisinek üreme kaynakları hakkında kısa mesaj (SMS) yoluyla da İstanbullulara bilgi veriyor. Sosyal medya siteleri, broşürler, videolar ve animasyonlar da bilgi verilme yöntemi olarak kullanılıyor.

SİVRİSİNEKLER ULV IŞINLARIYLA ÖLDÜRÜLÜYOR

Sivrisinekler durgun veya yavaş akan sulara yumurta bırakıyor. Bırakılan yumurtalar, uygun koşullarda bir haftalık süreçte erişkin hale geliyor. Bu nedenle haftalık periyotlarla üreme kaynaklarında kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Depo, bidon, saksı altları, su birikintileri, dere ve göletler, su basan bodrumlar, motopomplar, fosseptikler, asansör boşlukları, inşaatlardaki su birikintileri, kuyu, havuzlar ve kanallar sivrisineklerin üredikleri noktalar olarak öne çıkıyor. Erişkin sivrisinek mücadelesi ise yaz aylarında İstanbul'da girilebilen bütün sokaklarda ULV cihazları yapılırken, kış aylarında ise sivrisineklerin kışı geçirdiği alanlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN İHBAR VERİLEBİLECEK

Sivrisinek Bildirim Sistemi uygulaması ile cep telefonlarından sivrisinek İhbarı yapılabilecek. Uygulama, mobil sistem veya web aracılığı ile hizmet verecek. Uygulamanın yanı sıra İstanbul'da belirlenen noktalara Ovitrap adı verilen istilacı türlerin yumurtalarını bırakmalarını sağlayan sivrisinek tuzakları kuruluyor.Belirli periyotlarla kontrol edilecek olan ovitrapların içerisindeki ahşap materyaller değiştirilerek üzerindeki sivrisinek popülasyonu ölçülüyor. Popülasyon tespit edilen alanlarda fiziksel ve biyolojik mücadele yapılarak sivrisinek yoğunluğunun artması engelleniyor.

istanbul büyükşehir belediyesi, Kimyasal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'de ektörlere karşı mücadele ediyor - Son Dakika


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