Son Dakika Haberleri: İBB'de farklı inançlara hizmet edecek din görevlileri göreve başladı
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İBB'de farklı inançlara hizmet edecek din görevlileri göreve başladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri iş baştı yaptı. 50 din görevlisi İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışacak.

İBB'de farklı inançlara hizmet edecek din görevlileri göreve başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri iş başı yaptı. 50 din görevlisi İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışacak.


Sosyal medya hesabından haberi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:13 
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