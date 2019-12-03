İBB'de farklı inançlara hizmet edecek din görevlileri göreve başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri iş başı yaptı. 50 din görevlisi İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışacak.



Sosyal medya hesabından haberi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak." ifadelerini kullandı.