İBB'de görev değişikliği - Son Dakika

İSTANBUL Yatırım Ajansı(İYA) başkanlığına atanan Turgut Tuncay Önbilgin'den boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Cemal Ufuk Karakaya atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) mali işlerden ve iştiraklerden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Tuncay Önbilgin, İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) başkanlığına atandı. Önbilgin'in yerine ise Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Cemal Ufuk Karakaya getirildi. İYA başkanlığını Önbilgin'e devreden Nihat Narin ise, İSTTELKOM AŞ ile yeni iştirak İSETAŞ ENERJİ'de genel müdürlük görevlerine devam ediyor.

Cemal Ufuk Karakaya kimdir?