İbb'de işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 150. gününde - Son Dakika

İBB'de işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki İBB binası önünde başlattıkları eylem 150. gününde. İşçiler basın açıklaması yaparak işlerine dönmek istediklerini tekrarladı.

İBB'deki işlerinden çıkarılan işçiler, İBB'nin Saraçhane binası önünde işlerine geri dönmek için eylem başlatmıştı. İşçilerin eylemi 150. gününe ulaştı. İSPARK'da çalışırken işten çıkarılan işçilerden Umut Aydoğan grup adına basın açıklaması yaptı. 150 gün boyunca zor günler yaşadıklarını söyleyen Aydoğan, evin kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okula gönderemeyen aileler olduğunu ifade etti. Aydoğan, "Bunların tek sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz işçiler artık Türk milletimizin vicdanına takdiri bırakıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 150 gündür en ufak bir taşkınlık, kötü bir söz kullanmadık. Seçilmiş bir belediye başkanını başımıza taç yaparız diye defalarca basın aracılığıyla sizlere ilettik. Fakat gördük ki verilen vaatlerin sadece oy alma vaadiyle söylenmiş sözler olduğunu artık anladık" diye konuştu. CHP'li yetkililere de seslenen Aydoğan, "Neden susuyorsunuz? Bunların vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Sosyal demokrasi ne oldu? Emek ne oldu? Hak ne oldu? Özgürlük, alın teri ne oldu?" ifadelerini kullandı. Grup açıklamanın ardından "Ekrem Başkan biz buradayız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz", "Söz namustur" sloganları attı.