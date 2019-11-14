Son Dakika Haberleri: İBB'de işten çıkarılan işçiler haklarındaki kararın gözden geçirilmesini istedi
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İBB'de işten çıkarılan işçiler haklarındaki kararın gözden geçirilmesini istedi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapor doğrultusunda haklarında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

İBB'de işten çıkarılan işçiler haklarındaki kararın gözden geçirilmesini istedi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapor doğrultusunda haklarında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, Meclis Toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak, işlerine dönmek istediklerini söyledi.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı rapordaki bilgilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünde olması halinde işten atılmaların yaşanmayacağını kaydetti.

İşten çıkarılan işçilerin zorlu görevlerini aksatmadan, fedakarlık yaparak yerine getirdiğini anlatan Aydoğan, 80 gündür haklarının teslim edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Meclis üyelerine seslenen Aydoğan, "Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İş yerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimiz ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır. Her işçi 5 kişilik aile demektir. Saygıdeğer belediye meclisi üyelerimizin vicdanına takdirlerine sunuyoruz. İstanbul'a hizmeti sürdürmek, görevimize devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararı gözden geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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