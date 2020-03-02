İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerden işten çıkarılan işçiler, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim saldırıları sonucu şehit olan askerleri andı.

İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerden işten çıkarılan işçiler, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim saldırıları sonucu şehit olan askerleri andı.

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

İBB'de işten çıkartılan işçiler adına konuşan eylem komitesi başkanı Umut Aydoğan, ateşin düştüğü yeri değil, tüm milletin yüreğini yaktığını söyledi.

Devletin saldırıya gereken cevabı en ağır şekilde vereceğine inandıklarını belirten Aydoğan, şunları ifade etti:

"Bizler askerlerimize dua edip, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı tutacağız. Çünkü gün birlik günüdür. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Alevisi diye ayırt etmeden tek yürek olup devletimizin yanında olma gayretinde bulunacağız. Çünkü biz Türk milleti olarak her ne kadar kendi içimizde tartışsak da biliriz ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bahar Kalkanı operasyonunda görev yapan tüm askerlerimize kolaylıklar diliyor, 82 milyon olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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