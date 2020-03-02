İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı

7 saat önce

İBB'nin işten çıkarılan eski çalışanları, rejim güçlerinin İdlib'teki saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikleri andı.

İBB'de işten çıkarılan işçiler İdlib şehitlerini andı, System.String[]

İBB'nin işten çıkarılan eski çalışanları, rejim güçlerinin İdlib'teki saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikleri andı.


Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmesinin ardından görevine son verilen İBB'nin eski çalışanları, Suriye'nin İdlib Şehrinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit edilen Mehmetçikleri anmak için toplandı. 190 gündür Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde bekleyişlerine devam eden İBB eski çalışanları, bir araya gelerek şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.


İşleri temsilen konuşan Umut Aydoğan, " Rabbimizden şehit olan Mehmetçiklerimizin ailesine sabır diliyor, Türk Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Şunu belirtmeliyiz ki bizim ülkemizde ateş düştüğü yeri yakmıyor. Şehit hepimizin şehidi, canlar hepimizin canı. Ama şu unutulmamalıdır ki bu gibi hain terör girişimlerinde bir Mehmetçik gider bin Mehmetçik gelir. Bu ülke bayrağının rengini şehit kanlarından aldığını hatırlatmak isterim" dedi.


"Gün birlik günüdür"


Bu dönemde tüm ülkenin birlik beraberlik duygusu içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Aydoğan, "Bu ülke Asteğmen Kubilay için Menemen'i yakın diyen Ulu Önder Atatürk'ü görmüştür. Kimsenin şüphesi olmasın ki gereken cevap devletimiz tarafından en ağır şekilde verilecektir. Bizler ise askerlerimize dua ederek destekçileri olacak ve birlik beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı tutacağız. Çünkü gün birlik günüdür. Çünkü gün beraberlik günüdür. Türkü Kürdü, Lazı, Çerkesi, Alevisi, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu diye ayırt etmeden tek yürek olup devletimizin yanında olma gayretinde bulunacağız. Çünkü biz Türk Milleti olarak her ne kadar kendi içimizde tartışsak da biliriz ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Çünkü biz bir ölür bin diriliriz" diye konuştu.


" TSK'ye güveniyoruz"


İBB'de işten çıkarılanlardan biri olan Şevki Selim Yılmaz ise, "Allah'ın izniyle hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak da. Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyoruz, Allah'ın izniyle hepsinin sonunu getireceğiz" dedi.


Konuşmanın ardından İBB'nin eski çalışanları hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Daha sonra İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri okunarak her birinin ardından "Burada!" denilerek Mehmetçikler yad edildi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aydoğan, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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