Son Dakika Haberleri: İBB'de işten çıkarılan işçiler toplantı öncesi meclis üyelerine seslendi
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İBB'de işten çıkarılan işçiler toplantı öncesi meclis üyelerine seslendi

7 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler meclis toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak işlerine dönmek istediklerini söyledi.

İBB'de işten çıkarılan işçiler toplantı öncesi meclis üyelerine seslendi, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler meclis toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak işlerine dönmek istediklerini söyledi.

İBB önünde bekleyen işçiler Kasım ayı 2. Meclis toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı. "Hak hukuk diyenler şimdi neredeler",  "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atan grup adına açıklamayı İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptı. Meclis üyelerine seslenilen açıklamada "Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız tanıktır. İşyerlerindeki amirlerimiz tanıktır. Her şeyimizi ayan beyandır ve gerçeklerimiz bunlardır. Burada olan arkadaşlarımız İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır.  Her işçi 5 kişilik aile demektir. Saygıdeğer belediye meclisi üyelerimizin vicdanına takdirlerine sunuyoruz. İstanbul'a hizmeti sürdürmek, görevimize devam etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kararı gözden geçirmesini diliyoruz" denildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: DHA
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