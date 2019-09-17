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İBB'de işten çıkarmalar

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Beyoğlu'nda bulunan CHP İl Başkanlığı girişindeki kaldırımlarda oturma eylemi yapan bir grup işçi, "Ey Kılıçdaroğlu namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı?, "Ekmeğime uzanan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Eylem nedeniyle polis il başkanlığı binası önünde güvenlik önlemi alırken, işçilerin bekleyişi sürüyor.

İBB'de işten çıkarmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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