İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanıp mazbatasını aldığı Temmuz 2019'dan beri İBB'de Murat Ongun'un yürüttüğü İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldığı iddiası gündem yarattı.

KARADENİZ GEZİSİ ÇIKIŞIYLA TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Doğu Karadeniz Turu' dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olurken, eleştirilere "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" yanıtını veren Ongun tepkilerin odağı haline gelmişti. Ongun ayrıca çağrılan isimleri İmamoğlu'nun onayladığını belirterek "Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda" ifadesini kullanmıştı.

ONGUN 13 GÜNDÜR PAYLAŞIM YAPMIYOR

İBB'de "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Murat Ongun'un sık kullandığı Twitter hesabından 4 Mayıs tarihinden beri herhangi bir paylaşım yapmamış olması da dikkatlerden kaçmadı. Ongun'un bu sessizliği iddiaların doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, son paylaşımını 4 Mayıs'ta yaptı.

İBB İDDİALARI YALANLADI: HERHANGİ BİR DEĞİŞİM OLURSA MUTLAKA AÇIKLARIZ

Öte yandan HalkTv muhabiri Gül Gündüz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcülük" biriminin kapatıldığına yönelik iddiaların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaynakları tarafından yalanlandığını ve kendisine yapılan açıklamada "Herhangi bir değişim olursa mutlaka açıklarız" ifadesinin kullanıldığını aktardı.