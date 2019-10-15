İBB'de 'protokol iptali' tartışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Esenler Belediyesi arasında 2016 yılında imzalanan, ortak hizmet protokolünün iptali istendi. Esenler Belediyesi, Atışalanı'ndaki, yaklaşık 750 bin metrekarelik eski askeri alanla ilgili imzalanan protokolün iptal edilmesi için İBB Meclis Başkanlığı'na teklif sundu. CHP grubunun tepki gösterdiği teklif Meclis tarafından komisyonlara havale edildi. Komisyonların hazırlayacağı rapor, tekrar Meclis'in onayına sunulacak.

İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısında, AK Parti'li meclis üyelerinin, 2016 yılında İBB ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan protokolün iptal edilmesiyle ilgili olarak sunduğu teklif, tartışmaya neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Esenler Belediyesi'ne devredilen eski askeri alanla ilgili olarak 2016 yılında İBB ile 'ortak hizmet protokolü' imzalandı. İBB Meclisi'nde 13 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen söz konusu protokolle, 749 bin 875 metrekarelik araziye yapılacak olan rezerv konutların yüzde 10'u İBB'ye devredilecekti. Bunun karşılığında İBB de imar planı, imar uygulamaları, altyapı, donatı, bölge parkı vb. işlere ilişkin plan, proje ve imalatların yapımını üstlenmişti.

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN İPTAL TALEBİ

Esenler Belediyesi adına İBB Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte özetle şöyle denildi:

"Esenler Belediye Başkanlığı'nın 19/04/2019 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile Esenler Belediyesi ile İBB Başkanlığı arasında 08/06/2016 tarihinde imzalanan Ortak Hizmet Protokolü Esenler Belediye Meclisi tarafından uygun görülmemiş olduğundan protokolün uygulanma imkanı kalmamıştır. Bu nedenle; 13/04/2016 tarihli İBB Meclis Kararı'nın iptali ve 08/06/2016 tarihinde imzalanan protokolün feshi hususunda karar alınmak üzere önergemizin gündeme alınarak, hukuk, altyapı, mesken ve emlak komisyonlarına havale edilmesini teklif ederiz."

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da AK Parti grup başkanvekili ile daha önce görüştüklerini, bilgi vermeden, önceden söylemeden gündeme teklif ve önerge getirmeme konusunda anlaştıklarını aktardı. Subaşı, "Bugün bakıyoruz çok sayıda önerge geliyor, önemli önergeler. Basit konular da değil. Esenler ile ilgili önerge, askeri alanların imara açılması ile ilgili önemli bir konu. Askeri alan içindeki parselle ilgili. TOKİ'nin askeri alanlarda ilçe belediyesi, İBB ve kamu kurumlarının bir araya geldiği bir iş vardı. Öncü rol İBB'ye yüklenmişti" dedi.

'İBB, PROTOKOLÜN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEDİ'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu , protokolün iptalini istemelerinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Protokolün iptalini hukuki nedenlerle istedik. Birincisi İBB, protokolde üzerine aldığı işlerin hiçbirini yapmadı. Protokolün gereğini yerine getirmedi bugüne kadar. İkincisi bu protokollerin yürürlüğe girebilmesi için her iki belediye meclisinin onayından geçmesi gerekiyordu. Esenler Belediye Meclisi bu protokolü kabul etmedi. Protokolün iptalini istememizin altında başka bir şey aramaya gerek yok. Çünkü biz 23 Ocak 2019 tarihinde İBB'ye yazı yazarak protokolün iptalini istedik."