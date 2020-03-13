İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) MHP Meclis Grubu'nun Aralık ayı meclis oturumunda gündeme getirdiği, "Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü" kurulmasına yönelik teklif, İBB Mart ayı 2. oturumunda oy birliği ile karara bağlandı.

"MECLİSE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, karara ilişkin yaptığı konuşmada, "MHP grubu olarak, meclisimize şehit ve gazilerimizin yakınlarına İBB'nin daha etkin hizmet sunabilmesine imkan sağlamak için koordinasyon seviyesinde var olan birimin, İBB kuruluş şemasında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü olarak yapılandırılması için yazılı teklif sunmuştuk. Bunun neticesinde, komisyon görüşü ile Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı olarak 'Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğünün' kurulması kararı alınmıştır. Şehitler haftası arifesinde böylesine anlamlı bir karar alan yüce meclise şükranlarımı sunuyor, müdürlüğe İBB'deki bir şehit yakını ya da gazimizin müdür olarak atanmasını temenni ediyorum." dedi.