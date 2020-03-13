İBB'de "Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü Birimi? kurulmasına oy... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'de 'Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü Birimi? kurulmasına oy... - Son Dakika

İBB'de "Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü Birimi? kurulmasına oy...

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Grubu'nun Aralık ayı meclis oturumunda gündeme getirdiği, 'Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü' kurulmasına yönelik teklif, İBB Mart ayı 2. oturumunda oy birliği ile karara bağlandı.

İBB'de
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Grubu'nun Aralık ayı meclis oturumunda gündeme getirdiği, 'Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü' kurulmasına yönelik teklif, İBB Mart ayı 2. oturumunda oy birliği ile karara bağlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Şehitler haftası arifesinde böylesine anlamlı bir karar alan yüce meclise şükranlarımı sunuyor, müdürlüğe İBB'deki bir şehit yakını ya da gazimizin müdür olarak atanmasını temenni ediyorum' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grubu'nun Mart ayı ikinci oturumunda Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü Birimi'nin kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

'MECLİSE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM?

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, karara ilişkin yaptığı konuşmada, 'MHP grubu olarak, meclisimize şehit ve gazilerimizin yakınlarına İBB'nin daha etkin hizmet sunabilmesine imkan sağlamak için koordinasyon seviyesinde var olan birimin, İBB kuruluş şemasında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü olarak yapılandırılması için yazılı teklif sunmuştuk. Bunun neticesinde, komisyon görüşü ile Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı olarak 'Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğünün' kurulması kararı alınmıştır. Şehitler haftası arifesinde böylesine anlamlı bir karar alan yüce meclise şükranlarımı sunuyor, müdürlüğe İBB'deki bir şehit yakını ya da gazimizin müdür olarak atanmasını temenni ediyorum.? ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak

Son Dakika Haberleri
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...
22:35 YÖK, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir ve kararları açıkladı
22:35 AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:40:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'de "Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Müdürlüğü Birimi? kurulmasına oy... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]