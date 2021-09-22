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İBB'de Teknoloji Atölyeleri hayata geçiyor - Son Dakika

İBB'de Teknoloji Atölyeleri hayata geçiyor

22.09.2021 11:36
İBB'de Teknoloji Atölyeleri hayata geçiyor, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen İBB Teknoloji Atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik teknoloji üretimi eğitimleri vermeye hazırlanıyor.

3 bin 500 öğrencinin katılımıyla yapılan sınavda başarılı 720 öğrenci, 8 ay sürecek eğitimlere katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bilim ve teknolojide dışa bağımlığın azaltılmasına, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Teknoloji Atölyelerini hayata geçiriyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başlayacak eğitimler, ilk etapta Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Ümraniye ve Tuzla'da açılacak Teknoloji Atölyelerinde başlayacak.

İlkokul düzeyinden 4'üncü ve 5'inci sınıf öğrencilerinin,ortaokul düzeyinden 6'ıncı ve 7'inci sınıf öğrencilerinin, lise düzeyinden ise 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin katılabileceği İBB Teknoloji Atölyeleri sınavı için 3 bin 500 kişi başvuru yaptı. Sınavlar, İBB'nin Fatih Spor Kompleksi, Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi, Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi ile Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapıldı.

SINAV SONUÇLARI WEB'DEN DUYURULACAK

Her salonda üç grup halinde ve Covid önlemleri altında yapılan sınavın içerikleri İBB'nin Teknoloji Atölyeleri'nde iş birliği yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlandı. İki aşamalı olarak düzenlenen sınavın ilk bölümünde öğrenciler Matematik, Türkçe ve Fen sorularına cevap verdi. İkinci bölüm ise öğrencilerin problem çözme becerilerine ve algoritma konularına yönelik oldu. İBB Teknoloji Atölyeleri'ne sınavda başarılı olan 720 öğrenci kabul edilecek. Sınavda başarılı olanlar ise teklonojiatolyeleri.ibb.istanbul WEB adresinde duyurulacak.

EĞİTİMLER EKİMDE BAŞLIYOR

Atölyelerdeki eğitimler, ekim ayında başlayacak. İlkokul 4'üncü ve 5'inci sınıfların eğitimleri "Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Etkinlikleri, Bilgisayar Oyunu Tasarımı ve Geliştirme, Grafik Tasarım ve Üretim" konulularında yapılacak ve dört ay sürecek. İki dönem şeklinde ve sekiz ay sürecek olan 6'ıncı, 7'inci, 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise "Programlama ve Kodlama, Mobil Uygulama Geliştirme, Grafik Tasarım, Yapak Zeka, Robotik Uygulamaları, Proje Geliştirme" konularını içerecek.

İBB'de Teknoloji Atölyeleri hayata geçiyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'de Teknoloji Atölyeleri hayata geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'de Teknoloji Atölyeleri hayata geçiyor - Son Dakika
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