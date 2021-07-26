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İBB'de ücretsiz yaz spor okulları başladı - Son Dakika

İBB'de ücretsiz yaz spor okulları başladı

26.07.2021 14:21
İBB'de ücretsiz yaz spor okulları başladı, System.String[]

26 ilçede ve 48 salonda gerçekleştirilen yaz spor okullarında 7-14 yaş aralığındaki çocuklara 15 branşta eğitim veriliyor.

Öğrencilere tatil dönemini sporla iç içe geçirme imkanı sunan Yaz Spor Okulları'nın kayıtları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları'nda eğitimler başladı. Öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan spor okulları, çocukların spor yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken, fiziki ve mental gelişimlerine de destek oluyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos'a kadar devam edecek olan Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları'na 7 – 14 yaş arası tüm çocuklar kayıt olabiliyor. 6 bin öğrencisi bulunan Okul Spor Salonlarında futsaldan, badmintona, masa tenisinden atletizme kadar 15 branşta spor eğitimleri yapılıyor. Tüm spor dersleri, Beden Eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler tarafından veriliyor. İstanbul'un 26 ilçesindeki 48 spor salonunda gerçekleştirilen eğitimler hafta içi her gün 09.00 ve 13.00 saatleri arasında yapılıyor. Kayıtların şahsen başvuru yoluyla yapıldığı salonların bilgilerine genclikspor.ibb.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.

OKUL SPOR SALONLARINDAN MİLLİ TAKIM KAPTANLIĞINA

İBB Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Murat Sönmez ve U21 Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Recep Taş, salonlarda eğitimler devam ederken Yaz Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette çocuklara tişört, şort, çorap ve spor çantasından oluşan hediyelerden takdim edildi.Kaptan Recep Taş salonda bir süre antrenman yaptı ve çocukların çalışmalarını izledi. Taş, spora 15 yaşında başladığını ve İBB'nin okul spor salonlarında yaptığı çalışmaların kendisine büyük katkı sağladığını belirtti. Okul Spor Salonlarında düzenlenen yaz spor okullarının spora başlamak için iyi bir fırsat olduğunu belirten Taş, "Bu salonların yapılması öğrenciler ve sporcular için çok önemli. Hem beden eğitimi derslerinin yapılması hem de antrenman için salon ihtiyacı duyan sporculara büyük kolaylıklar sağlıyor. İBB'nin salonlarında yaptığım ilk çalışmalar da spor kariyerimde büyük yer tutuyor. Antrenörlerimin ve eğitmenlerimin de yönlendirmesiyle çok çalıştım ve U21 Futsal Takımı'nın kaptanı oldum. Spor yapmak isteyen ve ilgi duyduğu branşta ilerlemek isteyen kardeşlerime de bu salonların kıymetini bilmelerini ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

224 OKUL SPOR SALONUNA EK OLARAK 35 YENİ SALON DAHA YAPILIYOR

Okul spor salonları İBB tarafından İstanbul'da yapılan spor hizmetlerinin içinde önemli bir yer tutuyor. Şimdiye kadar okul bahçelerine 224 spor salonu kazandıran İBB, Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile 185 salonda hizmet veriyor. 205 bin 52 öğrencinin beden eğitimi derslerini yaptığı Okul Spor Salonları, çeşitli kulüplerden 17 bin 225 sporcunun antrenman ve çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan mevcut salonların yanı sıra İstanbul'un farklı bölgelerinde 35 okulun bahçesine daha spor salonu yapılıyor. Bu salonlardan 10'unun 2021'in sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'de ücretsiz yaz spor okulları başladı - Son Dakika


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