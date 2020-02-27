İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dükkan ve ticari alanların kiralanmasında önceliğin mevcut kiracılarda olduğunu bildirdi.

İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dükkan ve ticari alanların kiralanmasında önceliğin mevcut kiracılarda olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, otogarın 9 Eylül 2019'dan itibaren belediyenin elinde olduğu ve ticari işletmelerin kiraya verilmesi için açılan ihaleyi, İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'nin üstlendiği hatırlatıldı.

Mevcut kiracılara öncelik verileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB ve Boğaziçi Yönetim AŞ, otogarda bulunan ticari alanların işletilmesinde önceliği, fiilen faaliyet yürüten işletmecilere verme kararı aldı. İBB, iş yerinde çalışarak hizmet veren, değer üreten ve otogar yönetimine karşı yükümlülüklerini yerine getiren işletmecilerin kiralamada tercih edilmesine özen gösterdi. Otogarın geçmiş dönem sözleşmesi 25 yıllık olduğundan tahsis belgeleri eski sözleşme süresi bitiminde sona erdi. İBB sadece kar ve kazanç amacı gütmeden, otogarın tüm İstanbulluların güvenle kullanabileceği bir yer olmasını amaçlıyor."

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve esnaf, işletmenin İBB'ye devredilmesinin ardından dün yaptıkları basın açıklamasında yeni sözleşmelerde ortaya çıkarılan şartlara tepki göstermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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