İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı faaliyet raporu sonrasında başlayan tartışmalar durulmak bilmiyor. Faaliyet raporunda yer aldığı belirtilen ve Ak Parti grubunun sert bir dille eleştirdiği '1 kg baklavaya 392 TL verildi' iddialarına İBB'den yalanlama geldi. İBB Haber tarafından baklavanın alındığı şirkete ait olan fatura paylaşıldı.
"İBB'ye kilosu 392 TL'den 1 kilo baklava alındı" iddialarına ilişkin tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı yayınlıyoruz" sözleri ile paylaşılan fatura sonrasında İBB'yi yolsuzlukla suçlayan Ak Partililerin nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak edilir oldu.
İBB'nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporuna yansıyan 1 kilogram baklavanın 392 liraya alındığı iddiaları üzerine Ak Parti grubu İBB yönetimini israfla suçlamış ve usulsüzlük yapıldığını dile getirmişlerdi. Uzun süre gündemden düşmeyen baklava konusuna Ak Parti gençlik kolları üyeleri de sessiz kalmamıştı. Gençler, geçtiğimiz günlerde baklava alarak vatandaşlara dağıtmış ve "392'yi tatlı tatlı yediler" pankartı ile İBB'yi protesto etmişlerdi.
Son Dakika › Güncel › İBB'den '392 TL'lik baklava yediler' iddialarına belgeli yanıt - Son Dakika