İBB'den '392 TL'lik baklava yediler' iddialarına belgeli yanıt - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı faaliyet raporu sonrasında başlayan tartışmalar durulmak bilmiyor. Faaliyet raporunda yer aldığı belirtilen ve Ak Parti grubunun sert bir dille eleştirdiği '1 kg baklavaya 392 TL verildi' iddialarına İBB'den yalanlama geldi. İBB Haber tarafından baklavanın alındığı şirkete ait olan fatura paylaşıldı.

"İBB'ye kilosu 392 TL'den 1 kilo baklava alındı" iddialarına ilişkin tatlı firmasından yapılan imzalı-kaşeli açıklamayı yayınlıyoruz" sözleri ile paylaşılan fatura sonrasında İBB'yi yolsuzlukla suçlayan Ak Partililerin nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak edilir oldu.