İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı - Son Dakika

İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"4 metro hattında inşaatlara hızla başlayacağız"

"33 yıl sonra bir belediye tarafından ihraç edilen ilk Eurobond oldu"

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışından buldukları 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı ile Kaynarca-Pendik- Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli, Kirazlı- Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir- Esenyurt metro hatlarının inşaatlarına başlayacaklarının müjdesini verdi.

İBB, 580 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyerek tahvil ihracına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına İstanbul'un önemli noktalarında 6 hatta birden raylı çalışmaların başlatıldığını açıklayarak başlayan İmamoğlu, "Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattını hızlı bir şekilde tamamladık. Başladığımız Alibeyköy- Eminönü tramvay hattı birkaç hafta sonra hizmete sunacağız. 2021 yılı içerisinde İkitelli- Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali-Alibeyköy hattını da bitirerek açılışlarını yapacağız. İnşaatlarını yeniden başlattığımız tüm hatlarımızı 2022 ve 2023 yıllarında da tamamlayarak İstanbullularla buluşturacağız. 16 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için çok daha fazla yatırıma ihtiyaç var. Bu kapsamda Kaynarca, Pendik, Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatları finansmanı için Eurobond ihracaatı yapmak üzere çalışmalara başladık" sözlerine yer verdi.

Ekibinin 3 ay içerisinde yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirten İmamoğlu, "Memnuniyetle bildiriyorum bütün vatandaşlarımız duysun ki çabalarımız büyük bir başarıyla sonuçlanmıştır. Bahsettiğimiz 4 metro hattının proje finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 580 milyon dolar karşılığında ilk teminatsız Eurobond ihracat etmeyi Büyükşehir belediyesi olarak başardık. 33 yıl sonra ülkemizde bir belediye tarafından yurtdışına ihraç edilen ilk Eurobond oldu. İhraç ettiğimiz bu tahvil sonucu, İstanbul'a kazandırdığımız 580 milyon dolarlık finansman sayesinde 4 metro hattında da inşaatlara hızla başlayacağız. Böylelikle İstanbul 52.1 kilometre yeni metro ve de 39 istasyona daha bu güzel şehirde kavuşmuş olacak. Bu hatlarda tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınmasını sağlayacak. İstanbul içinde trafik rahatlarken, hızlı ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Bu yeni finansmanın katkısı sayesinde İBB olarak aynı anda 10 hatta raylı sistemlerimiz sürüyor olacak" açıklamasında bulundu.