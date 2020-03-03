İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı - Son Dakika
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İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş üstü yolculardan, 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart'ta dolacak İstanbulkartlarının vize işlemlerini yaptırmalarını istedi.

İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş üstü yolculardan, 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart'ta dolacak İstanbulkartlarının vize işlemlerini yaptırmalarını istedi.

İBB'den yapılan açıklamada, 65 yaş üstünün kullandığı İstanbulkartların, son kullanım tarihinin 31 Mart'ta dolacağı hatırlatılarak, vize işlemi yapılmayan kartların bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek tam ücret tarifesine geçeceği belirtildi.

Yönetmeliğe göre vizeleme işleminin yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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