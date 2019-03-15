Son Dakika Haberleri: İbb'den Akseki'deki Okullara Bilgisayar ve Kitap

İbb'den Akseki'deki Okullara Bilgisayar ve Kitap

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Akseki'de bulunan okullara bilgisayar ve kitap hediye edildi.

İbb'den Akseki'deki Okullara Bilgisayar ve Kitap, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Akseki'de bulunan okullara bilgisayar ve kitap hediye edildi.

Bilgisayar ve kitap dağıtımı için Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Lise,İmam Hatip Oktaokulu ve Cevizli İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Cumhur ittifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Akseki'de bulunan okullara dağıtılmak üzere 10 adet bilgisayar, 2 adet çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, 10 adet projeksiyon ve 5 bin adet okuma kitabı gönderildiğini söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Bilgisayar, Güncel
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