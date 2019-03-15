İbb'den Akseki'deki Okullara Bilgisayar ve Kitap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Akseki'deki okullara bilgisayar ve kitap hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Akseki'deki okullara bilgisayar ve kitap hediye etti.



Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Lise, İmam Hatip Oktaokulu ve Cevizli İlkokulunda düzenlenen törene, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, burada yaptığı konuşma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Akseki'de bulunan okullara dağıtılmak üzere 10 adet bilgisayar, 2 adet çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, 10 adet projeksiyon ve 5 bin adet okuma kitabı gönderildiğini belirtti.



Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilçe eğitimine yaptığı destekten dolayı teşekkür etti.



Okullara kazandırılan bilgisayar ile öğrencilere dağıtılan kitaplar için İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ve okul müdürleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür edildi.

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