İBB'den arıza iddialarına görüntülü yanıt! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada

İstanbul metrosunda iki kişinin, Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"SABOTAJ YAPAN KİŞİLER KAMERAYA YAKALANDI"

İBB Haber'in sosyal medya hesabından dün paylaşılan videoda, "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10'da Gayrettepe'de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ARIZA DEĞİL SABOTAJ VURGUSU"

Son dönemde metro ve yürüyen merdivenlerin sürekli olarak bozulduğu iddiaları ortaya atılırken, İBB iddialara yanıt olarak paylaştığı video ile yaşanan sıkıntının sabotaj kaynaklı olduğuna vurgu yaptı.