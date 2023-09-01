İBB'den arıza iddialarına görüntülü yanıt! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada - Son Dakika

İBB'den arıza iddialarına görüntülü yanıt! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada

Son Güncelleme: 01.09.2023 10:41

İstanbul'da metro merdivenlerinin sürekli olarak arızalandığı iddiası sıkça dile getirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınladığı bir videoyla yaşanan sıkıntıların arıza değil sabotaj kaynaklı olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde, iki kişinin Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenlerin düğmesine basarak kasıtlı olarak sistemi kapattığı anlar yer aldı.

İstanbul metrosunda iki kişinin, Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"SABOTAJ YAPAN KİŞİLER KAMERAYA YAKALANDI"

İBB Haber'in sosyal medya hesabından dün paylaşılan videoda, "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10'da Gayrettepe'de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ARIZA DEĞİL SABOTAJ VURGUSU"

Son dönemde metro ve yürüyen merdivenlerin sürekli olarak bozulduğu iddiaları ortaya atılırken, İBB iddialara yanıt olarak paylaştığı video ile yaşanan sıkıntının sabotaj kaynaklı olduğuna vurgu yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB'den arıza iddialarına görüntülü yanıt! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'den arıza iddialarına görüntülü yanıt! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada - Son Dakika
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