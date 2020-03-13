İBB'den Avcılar'da imar plan notu değişikliğine onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'den Avcılar'da imar plan notu değişikliğine onay - Son Dakika

İBB'den Avcılar'da imar plan notu değişikliğine onay

6 saat önce

Avcılar'da yaşayan binlerce insanın hayatını etkileyecek imar plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

İBB'den Avcılar'da imar plan notu değişikliğine onay, System.String[]

Avcılar'da yaşayan binlerce insanın hayatını etkileyecek imar plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.


Avcılar'da on binlerce vatandaşı ilgilendiren ve ömrünü tamamlamış riskli binaların, olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak olan İmar Plan Değişikliği Notu, 6 aydır İBB Meclisi'nin onayını bekliyordu. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin de yoğun çabalarıyla İmar Plan Notu değişikliği İBB Meclisi'nden onay aldı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüş olan Hançerli, karar karşısında memnuniyetini ifade etti.


"İyi bir başlangıç yolumuz açık olsun"


Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Bugün meclis çok önemli bir karar aldı. Her bir meclis üyesi arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yaklaşık 6 aydır süren bir süreçten geçtik. Avcılar halkı için birlikte bir çalışma yürüttük. Avcılar halkının önemli bir sorunu olan plan notu değişikliğini Avcılar Belediye Meclisi gibi oy birliği ile geçirdikleri için İmar ve Şehircilik Komisyonu'ndaki tüm üyelerimize ve tüm meclise ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avcılar'da kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve adalet için çok önemli bir karar. İyi bir başlangıç İBB Meclisi'ni kutluyorum. Gazamız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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