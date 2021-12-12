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İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı - Son Dakika

İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

12.12.2021 00:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin İBB'de işe alındığı iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yanıt verdi. Ongun mesajında, "Çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor" sözlerine yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı.

EMNİYETTEN BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILMADI

Ongun paylaşımında "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var" dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7'ye indirdi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini kullandı.

İBB'den Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili iddialarda bulunmuştu. İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" demişti." demişti.

İMAMOĞLU, SOYLU'YA ÇOK SERT YANIT VERMİŞTİ

Soylu'nun sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "TBMM'de konuştuğu sözlerin ve tavırların gerçekten bilimsel olarak, tıbbi olarak incelenmesi gereken İçişleri Bakanıyla ilgili. Ne demiş sayın bakan? İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor dedi. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bu ilk değil. Ben ilk gün cevap verecektim ama bekledim. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil. Meclisteki tutumu tavrı, davranışları, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali açısından buradan çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum. Ciddiye alınsın istiyorum. Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insan bu haldeyse, İçişleri bakanlığımız tehlike altında demektir. İçişleri Bakanlığı değerli bir makam. Sağlıklı ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi şarttır. Allah milletimizi onun gibi yöneticilerden korusun." ifadelerini kullanmıştı.


İBB'den Bakan Soylu'ya 557 terörist yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, TBMM, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı - Son Dakika
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