İBB'den Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika

İBB'den Başkan Atabay'a ziyaret
23.11.2020 09:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Bülent Akköse, Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak ve Asistanı İsmail Karabulut, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ı ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Bülent Akköse, Mahalli İdareler Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak ve Asistanı İsmail Karabulut, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ı ziyaret etti.
Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve E.Öznur Gündoğdu'da hazır bulundu.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Atabay, "Belediyeler arası işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yerel'den Genel'e iktidara giden yolda birlikte çalışacak, Birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN
Son Dakika Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Lille, Lorient'i farklı geçti Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Cerrahpaşa'da yangın! Çok sayıda hasta dumandan etkilendi MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı