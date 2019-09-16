Son Dakika Haberleri: İBB'den çıkartılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
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İBB'den çıkartılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan bazı işçiler CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı.

İBB'den çıkartılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan bazı işçiler CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden toplamda 1244 işçi iş akitleri feshedilmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:15 
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İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemine başladı
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