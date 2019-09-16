İBB'den çıkartılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan bazı işçiler CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan bazı işçiler CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden toplamda 1244 işçi iş akitleri feshedilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:15
İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemine başladı Altının gram fiyatı 275 liranın üzerinde işlem görüyor 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı