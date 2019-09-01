Son Dakika Haberleri: İBB'den çocuklar ve gençler için 30 Ağustos etkinliği
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İBB'den çocuklar ve gençler için 30 Ağustos etkinliği

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu'yu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna götüren ve Kurtuluş Savaşı'nda dönüm noktası olan 30 Ağustos'un yıl dönümünde, çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

İBB'den çocuklar ve gençler için 30 Ağustos etkinliği, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu'yu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna götüren ve Kurtuluş Savaşı'nda dönüm noktası olan 30 Ağustos'un yıl dönümünde, çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünün, Zafer Bayramı etkinliği kapsamında 30 ve 31 Ağustos'ta Başkomutan Tarihi Milli Parkı'na gezi düzenlediği belirtildi.

İBB Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri ile Yaz İzci Kampı'na katılan çocuklardan oluşan 150 kişilik grubun Büyük Taarruz'un yapıldığı alanları ve şehitlikleri ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargah olarak kullandığı evi gezen grup, Büyük Taarruz sırasında Kocatepe'de nelerin yaşandığını rehberlerden detaylı olarak dinledi. Kocatepe'de kahramanlıkları ile isimleri ölümsüzleşen Yüzbaşı Agah ve Yıldırım Kemal Şehitliklerini ziyaret eden çocuklar ve gençler, Dumlupınar'daki Zafertepe ve Dumlupınar Şehitliğini de ziyaret etti.

Tarih kitaplarından okuduklarını uzmanların anlatımıyla yerinde görmenin mutluluğunu yaşayan grup, istiklal mücadelesinin verildiği toprakları ziyaret etme fırsatı sunduğu için İBB'ye teşekkür etti."

Açıklamada, İstanbul'da düzenlenen etkinlikler kapsamında İBB Yaz İzci Kampı'nda 30 Ağustos Cuma günü akşam kamp ateşinin etrafında toplanan izcilerin, Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi ile ilgili şiirler ve marşlar okuyup çeşitli oyunlar sahnelediği aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Çocuklar için günün sonunda kamp meydanında kurulan özel ekranda Büyük Zaferimizi anlatan belgesel film gösterimi yapıldı. Zafer Bayramı etkinlikleri, çocukların ve gençlerin ilgisini milli mücadele tarihine yöneltmek, Anadolu insanının bağımsızlık azmine ve Kurtuluş Savaşımızın önemine bir kez daha dikkati çekmek amacıyla düzenlendi."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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