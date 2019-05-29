İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla İBB tarafından İstanbul'a kazandırılan spor okulları, bu yaz da çocuklar için ücretsiz hizmet verecek.

24 Haziran 2019'da başlayacak yaz spor okullarında çocuklar, hem sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek, beden ve ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlayacak hem de eğlenceli zaman geçirecek.

Ücretsiz yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz spor okullarında eğitimler, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek.

İstanbul'un 32 ilçesindeki 111 okul spor salonunda yapılacak yaz okulunda, çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alacak.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan ücret talep edilmeyecek. Ayrıca yeterli başvurunun sağlanması durumunda, spor okullarında yetişkinler için pilates ve step-aerobik etkinlikleri de düzenlenecek.

30 Ağustos'a kadar devam edecek spor okullarından, yaklaşık 20 bin çocuk faydalanacak.

Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonundan bilgi alabilecek, ilçe bazında spor okullarının listesine ise "www.sporokullari.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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