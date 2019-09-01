Son Dakika Haberleri: İBB'den çocuklara ve gençlere özel 30 Ağustos etkinlikleri
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İBB'den çocuklara ve gençlere özel 30 Ağustos etkinlikleri

2 saat önce

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çocuk ve Gençlik Meclisi üyeleri ile izcilere Dumlupınar ve Kocatepe'yi gezdirdi.

İBB'den çocuklara ve gençlere özel 30 Ağustos etkinlikleri, System.String[]

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çocuk ve Gençlik Meclisi üyeleri ile izcilere Dumlupınar ve Kocatepe'yi gezdirdi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile İstanbul'da çeşitli organizasyonlar düzenledi. İBB Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü, Zafer Bayramı etkinliği kapsamında 30 ve 31 Ağustos'ta Başkomutan Tarihi Milli Parkı'na gezi düzenlendi. İBB Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri ile Yaz İzci Kampı'na katılan çocuklardan oluşan 150 kişilik grubun Büyük Taarruz'un yapıldığı alanlara ve şehitliklere yaptığı ziyaretlerde ilk durak Afyon Kocatepe oldu.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının karargah olarak kullandığı evi gezen grup, Büyük Taarruz sırasında Kocatepe'de nelerin yaşandığını rehberlerden detaylı olarak dinledi. Kocatepe'de kahramanlıkları ile isimleri ölümsüzleşen Yüzbaşı Agah ve Yıldırım Kemal Şehitliklerini ziyaret eden çocuklar ve gençler, Dumlupınar'daki Zafertepe ve Dumlupınar Şehitliği'ni de ziyaret etti. Gençler, İstiklal mücadelesinin verildiği toprakları ziyaret etme fırsatı sunduğu için İBB'ye teşekkür etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden birisi de İBB Yaz İzci Kampı oldu. Gün boyunca çeşitli izcilik faaliyetlerinin ardından akşam kamp ateşinin etrafında toplanan izciler Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi ile ilgili şiirler ve marşlar okuyup çeşitli oyunlar sahneledi. Çocuklar için günün sonunda kamp meydanında kurulan özel ekranda Büyük Zafer'i anlatan belgesel film gösterimi yapıldı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zafer Haftası, Kocatepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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