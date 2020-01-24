İBB'den çürüyen ayvaları belediyenin önüne döken seyyar satıcıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'den çürüyen ayvaları belediyenin önüne döken seyyar satıcıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İBB'den çürüyen ayvaları belediyenin önüne döken seyyar satıcıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zabıtanın kamyonetine el koyması üzerine çürüyen ayvaları belediye önüne döken seyyar satıcının, uyarılara rağmen izinsiz satış faaliyetlerine son vermediğini bildirdi.

İBB'den çürüyen ayvaları belediyenin önüne döken seyyar satıcıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zabıtanın kamyonetine el koyması üzerine çürüyen ayvaları belediye önüne döken seyyar satıcının, uyarılara rağmen izinsiz satış faaliyetlerine son vermediğini bildirdi.

İBB, zabıtanın kamyonetine el koymasını, çürüyen ayvaları belediye önüne dökerek protesto eden seyyar satıcıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada zabıta ekiplerinin, izinsiz satış yaparak halkın sağlığını yok sayanlara karşı sorumluluğunu, yasaları esas alan kurallar çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Maltepe E-5 Küçükyalı benzin istasyonunun yanında, izinsiz olarak seyyar satıcılık yapan vatandaş, İBB Zabıtası tarafından üç defa uyarılmasına rağmen faaliyetlerine son vermedi. Bunun üzerine, zabıta ekipleri 14 Ocak'ta yanlarına kolluk kuvvetlerini alarak, ilgili mevzuat kapsamında, izinsiz satış yapan seyyar satıcıya müdahale etti. Seyyar satıcının aracı, zabıta ekipleri tarafından müdürlüğün deposuna tutanakla teslim edildi. Olayın ardından seyyar satıcı zabıta müdürlüğüne giderek, el konulan araç ve sattığı ürünlerin iade edilmesini talep etti. Yetkililer tarafından depoya yönlendirilen satıcı, malzemeleri almaktan son anda vazgeçti. Seyyar satıcı, 22 Ocak'ta tekrar depoya gidip, malzemeleri teslim alarak poşetlerdeki gıdaları bina içerisine savurdu. Aynı seyyar satıcı, dün de Saraçhane'deki İBB binası önünde ayvaları yere dökerek protestoda bulundu. Olay yerine gelen polis, seyyar satıcıyı uzaklaştırdı. Daha sonra polis tutanak tutarak seyyar satıcıya aracını teslim etti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da görevlerini yasal çerçevede yerine getirmeye devam edeceklerini anlatarak, "Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin sağlıklı yiyecek tüketmesi için 7 gün 24 saat faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zabıta Daire Başkanlığımız, 5393 Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ve Zabıta Yönetmeliğinin 15.maddesi gereği, ihlalde bulunan her kişi ve kuruma müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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