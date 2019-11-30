İBB'den Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında 2 Aralık'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CNR), İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM) Gösteri Grubu sahne alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı etkinliğe, engelli ve aileleri davet edildi.



Konserde, 60 özel eğitim gereksinimi olan birey, 11 eğitmen eşliğinde sahneye çıkacak. Uzun bir hazırlık sürecinin sonunda seyirci karşısına çıkacak olmanın heyecanını taşıyan engelli bireyler, Anadolu'dan solo şarkılar, korolar, semazen gösterileri ve danslarla yeteneklerini sergileyecek.

İSEM'e kayıtlı Fatih Doğan'ın seslendireceği "Ben Anadolu'yum" şiiri ile başlayacak etkinlik, semazen gösterisiyle devam edecek. Program, Anadolu'dan Geldik Şarkısı/Bütün Yöre Dansları ve selamlama gösterisiyle sona erecek.



Konser salonunun fuaye alanında ise özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaptığı "4. Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi"nde yer alan eserler sergilenecek.



Engellilerin fotoğraf sergisi

Engellilere yönelik yapılacak bir diğer etkinlik de İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilecek. Spor İstanbul tesislerinde, yıl boyunca spor eğitimi alan engelli bireyler, Dünya Engelliler Günü kapsamında performanslarını sergileyecek. 4 Aralık'ta Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek etkinlikte, engelli yüzme yarışı, BJK-1907 FB tekerlekli sandalye basketbol gösteri maçı, çocuk atletizmi programları yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde, engelli sporcuların antrenman ve maçlarında yakalanan karelerden oluşan "Yaşamda Kal" fotoğraf sergisi 2-8 Aralık tarihlerinde Spor İstanbul Genel Müdürlüğünde ziyaretçilere açık olacak.



Engelliler ve ailelerine yemek

İstanbul genelinde 24 engelli merkezi, 9 irtibat bürosu ve 2 engelli kampı ile 193 bin 288 engelli bireye hizmet veren İBB, 12 Aralık günü engelli ve ailelerine 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yemek verecek.

İstanbul'un 39 ilçesinden davet edilen engelli birey ve ailelerinin katılacağı yemekte, engelli bireylerden oluşan horon ekibinin dansları ve İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün sanatçıları sahne alacak.