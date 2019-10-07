Son Dakika Haberleri: İBB'den dünyada bir ilk yaşlılara özel ekmek 'altın bahar'
Son Dakika Güncel İBB'den dünyada bir ilk yaşlılara özel ekmek 'altın bahar'

İBB'den dünyada bir ilk yaşlılara özel ekmek 'altın bahar'

1 saat önce

Halk Ekmek tarafından, yaşlılar için özel olarak üretilen "altın bahar" lansman toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

İBB'den dünyada bir ilk yaşlılara özel ekmek 'altın bahar', System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyada bir ilki hayata geçiriyor.

Yaşlıların yaşam kalitesinin arttırmak ve onların günlük beslenmesine takviye oluşturmak amacıyla İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen "altın bahar" ekmeği görücüye çıkıyor. Üzümlü ve kuru domatesli olmak üzere iki çeşitte üretilen ekmekler, protein, kalsiyum, D3 vitamini, enerji ve lif bakımından zengin bir içeriğe sahip.

Tamamen tuzsuz olarak üretilen ekmeklerin tüketilmesiyle birlikte, ileri yaşta ortaya çıkan kas erimesine bağlı düşmelerin azaltılması, kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı kemik erimesi görülme sıklığının düşürülmesi, liften zengin gıda alımı ile bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

"Altın Bahar" Tanıtımı Kayışdağı Darülaceze'de Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek "altın bahar" ekmeğinin lansman toplantısı, 8 Ekim Salı günü saat 16.00'da İBB Kayışdağı Darülaceze'de yapılacak. "Altın bahar", darülaceze sakinlerinin tadımının ardından piyasaya sürülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Darülaceze, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:49 Kaynak: Bültenler
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