Son Dakika Haberleri: İBB'den Eminönü'ne yeni boru hattı
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İBB'den Eminönü'ne yeni boru hattı

29 dakika önce

İSTANBUL genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı.

İBB'den Eminönü'ne yeni boru hattı, System.String[]

İSTANBUL genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 ayrı boru hattı kurulmasını kararlaştırdı. Bu hatlar ile meydan ve alt geçide biriken sular denize tahliye edilecek. Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK

Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.

- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
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