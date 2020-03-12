İBB'den G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor İBB'den G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması! - Son Dakika Spor

İBB'den G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması!

7 saat önce

Murat Ongun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir.

İBB'den G.Saray-Beşiktaş derbisi açıklaması!, System.String[]

Murat Ongun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:


Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.


GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm kapalı alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hijyen Ekipleri tarafından dezenfekte edilecektir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ali Sami Yen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 
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