İBB'den halk ekmeğe yüzde 33 zam - Son Dakika

İBB'den halk ekmeğe yüzde 33 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.
(İHA)
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