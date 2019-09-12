Son Dakika Haberleri: İbb'den halk ekmek'in bazı ürünlerine zam
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İbb'den halk ekmek'in bazı ürünlerine zam

24 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı.

İbb'den halk ekmek'in bazı ürünlerine zam, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı.

Hem ucuz hem sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketicilerin tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek'in, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerine, çeşitli oranlarda zam yapıldı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 75 kuruş olarak kaldı. Halk Ekmek'te 85 kuruştan satılan 350 gram pidenin fiyatı ise miktarı 300 grama düşürülerek, 1 TL oldu. Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 TL'ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3,25 TL'den 4,50 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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