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İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika

İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama

19.08.2021 15:42
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama, System.String[]

Tuzla'da hayvan cesetlerinin üste üste atılması ve üstlerinin kapatılmamasıyla ilgili konuşan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, "39 ilçenin tek defin alanı burası. Üstlerinin açık bırakıldığı, yakıldığı, koku yaydığı iddiaları da tamamen asılsızdır" dedi.

Tuzla'da hayvan cesetlerinin üste üste atılması ve üstlerinin kapatılmamasıyla ilgili konuşan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, "39 ilçenin tek defin alanı burası. Üstlerinin açık bırakıldığı, yakıldığı, koku yaydığı iddiaları da tamamen asılsızdır" dedi.

Tepeören'de İBB yönetimindeki hayvan bakımevinin yakınlarında bulunan bir alanda hayvan cesetlerinin üzerinin örtülmeden bir çukura üst üste atılması tepkilere neden olmuştu. Gün içerisinde alana gelen ekipler açık mezarların üstünü iş makinalarıyla örterken, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

" Anadolu Yakası'nın tek defin alanı"

Sürece ilişkin konuşan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, "Hayvanlarımızın tedavileri, ameliyatları ve rehabilitasyon evrelerinin dışında çeşitli nedenlerle trafik kazası, hastalıklar nedeni ile hayatını kaybeden hayvanlarımızın defnedildiği tek yer Tepeören bakım evimizin bulunduğu bu alandır. Buraya 39 ilçe belediyesinden gelen canlarımız defnedilmektedir. Son beş günü kayıtlarına baktığımızda ilçe belediyelerimizden bize toplamda 140 tane canlarımız olduğunu görüyoruz" dedi.

"Ekipler inceledi, herhangi bir olumsuz yok"

İddiaların asılsız olduğunu savunan Atalık, "İddiaların ana temasını oluşturan onlarca hayvanın İBB tarafından katledildiği sözleri gerçeği yansıtmıyor. 39 ilçenin tek defin alanı burası. Üstlerinin açık bırakıldığı, yakıldığı, koku yaydığı iddiaları da tamamen asılsızdır. Zaten defin alanımızı gidip incelediyseniz etrafında bir yerleşim alanının olmadığını göreceksiniz. Bizim bakımevlerimiz gün boyu vatandaşlara açık, koku olsaydı ilk şikayet onlardan gelirdi. Şu ana kadar bu konuyla ilgili ne jandarmaya ne de polise bir şikayet başvurusu da yapılmamış. Hayatını kaybeden hayvanlarımız buraya getirildiğinde soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor ve gerekli sayıya ulaşınca açılan çukurlara üzerine kireç ve toprakla örtülmek kaydı ile sırasıyla gömülüyor. Olay sonrası tarım il müdürlüğünden ekiplerde geldi, çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmadılar" diye konuştu. - İSTANBUL

İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama
İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama

istanbul büyükşehir belediyesi, Rehabilitasyon, Anadolu Yakası, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB'den hayvan bakımevindeki dehşet görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika


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